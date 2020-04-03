Лукашенко отказался разрешать удаленку и запрещать массовые мероприятия

Лукашенко выступил против перехода на дистанционный режим работы, усмотрев в этом возможный раскол в обществе.

"Скажите, как там на удаленке доить коров или выходной объявить? Это нереально. А кто-то будет сидеть дома без работы, и им зарплату сохранять. Это что, справедливо? Мы раскалываем общество. Этого делать нельзя. Поэтому мы никому ничего не запрещаем, ни над кем не довлеем. Но как государство мы делаем все, чтобы людей защитить. И не только в этом году. Так было всегда", - заявил Лукашенко.

Аргументация Лукашенко – это еще большее зло, чем коронавирус. Удаленка или дистанционный способ работы предполагает выполнение сотрудником своих рабочих функций в полном объеме и соответственно выплату зарплаты за сделанную работу. Если белорусский правитель хотя бы устно разрешит использовать удаленку на предприятиях, там, где это технически возможно и вообще имеет смысл, это решение кардинально поменяет ситуацию в стране с точки зрения реализации мер по противодействию коронавирусу. Сегодня многие госпредприятия готовы и технически способны перевести часть своих сотрудников на удаленку, снижая таким образом концентрацию людей на небольшом пространстве и соответственно риски распространения инфекции.

И да, доярка – не лучший пример хотя бы по той причине, что для выхода на работу ей не приходится пользоваться общественным транспортом, заполненным спешащими на/с работы людьми, проживать восемь и более часов в офисе с десятками или сотнями коллег.

"Я молю бога, чтобы нам удалось продержаться так, как сегодня. Хоть все кричат гвалтом, что у нас что-то так, не так... Дай бог, чтобы мы вот так продержались", - сказал Лукашенко. - "При этом психозе, что у нас тут мрут и умирают, у нас идет общее падение смертей и общее падение заболеваемости по легким".

Вместе с тем, Лукашенко также отказался запрещать массовые мероприятия, заявив, что их, мероприятия, не запрещают, но и никого туда не загоняют.

«Никого не загоняют… Чего мы будем запрещать? Это не наш подход и не наша концепция», заявил белорусский правитель.

Он запретил паниковать: "Что надо делать, мы знаем"…