Украина запретила экспорт гречки до 1 июля

Украинское правительство запретило экспорт гречки до 1 июля 2020 года, чтобы не допустить дефицита на внутреннем рынке в период ограничений, связанных с глобальным распространением коронавируса, сообщило Министерство экономического развития.

“Запрет на экспорт гречки является временной мерой, необходимой для защиты внутреннего рынка”, - говорится в сообщении министерства, по данным которого Беларусь, Россия и Казахстан ранее уже ввели временный запрет на экспорт гречки, передает Reuters.

Несмотря на рекордный урожай зерновых в 2019 году, украинские фермеры собрали только 89.000 тонн гречки, на треть меньше чем в 2018 году.

Украина в марте согласовала с зернотрейдерами максимальный объем пшеницы на уровне 20,2 миллиона тонн, который может быть продан за рубеж без ущерба для внутреннего потребления. Кроме того, был введен запрет на экспорт спирта, медицинских масок и ряда другой продукции, необходимой для противодействия распространению коронавируса.