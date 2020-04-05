Курсы наличной валюты в банках Минска на 3 апреля 2020 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,002 рубля и составил 2,592 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,007 рубля и составил 2,605 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,017 рубля и составила 2,808 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,009 рубля и составила 2,825 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,29(не изменился), минимальный курс продажи составил 3,33(не изменился).