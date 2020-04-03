Падение ВВП Мексики в текущем году может достичь 3,9%

Падение ВВП Мексики по итогам текущего года может составить 3,9% в связи с последствиями пандемии коронавируса.

Такой прогноз содержится в последнем докладе министерства финансов и государственного кредита, переданном 1 апреля на рассмотрение в парламент страны. Относительно оптимистичный сценарий предусматривает рост экономики на 0,1%.

В документе отмечается, что «сложная ситуация, вызванная эпидемией», не дает возможности дать более точный прогноз, касающийся развития национальной экономики.

«Ожидается, что в 2021 году положение улучшится <...>, и рост составит от 1,5 до 3,5%», - указывается в докладе. Еще в начале марта опрошенные Банком Мексики аналитики предполагали, что ВВП страны в текущем году увеличится на 0,9%, а в 2021 году - на 1,6%.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор не поддержал прогноз министерства финансов о возможном падении ВВП страны на 3,9%.

«Я не согласен, - сказал глава государства. - Для начала, ситуацию в экономике нельзя назвать нормальной, и причины очевидны, все изменилось. Я, например, предполагаю, что цена на нефть вырастет». Оптимистичный сценарий в докладе ведомства, переданном на рассмотрение в парламент, предусматривает рост ВВП в текущем году на 0,1%.

Согласно данным Национального института статистики и географии, экономика Мексики не росла с конца 2018 года, а в 2019 году ВВП республики сократился на 0,1%. Президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор, возглавивший страну 1 декабря 2018 года, признал, что ее экономическое развитие пока не соответствует планам правительства. При этом он отметил, что властям удалось улучшить ситуацию с распределением богатства среди населения.