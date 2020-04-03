Последнее обновление: 03.04.2020 10:18

Валютные резервы Южной Кореи сократились в марте на 8,96 млрд долларов

Валютные резервы Республики Корея сократились в марте по сравнению с февралем на 8,96 млрд, составив на конец месяца 400,21 млрд долларов. Как сообщил в четверг в пресс-релизе Банк Кореи (центробанк), это максимальное сокращение с ноября 2008 года.

Оно произошло в основном за счет укрепления доллара по отношению к воне и использования части валютных резервов для стабилизации национального финансового рынка, передает ТАСС.

Валютные резервы состоят из иностранных ценных бумаг, специальных прав заимствования, золотых слитков и резервной позиции Международного валютного фонда. В конце февраля Южная Корея занимала девятое место в мире по объему валютных резервов.

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