ГТК Беларуси обещает ускоренную растаможку для товаров первой необходимости

Глава Государственного таможенного комитета Беларуси Юрий Сенько пообещал ускорить процедуру таможенного оформления товаров первой необходимости, поступающих белорусским потребителям.

"Мы рассматриваем возможность оформления отдельных товаров в процедуре выпуска для внутреннего потребления. То есть будем оформлять груз прямо на пограничном пункте таможенного оформления. И из-за границы такой товар может следовать прямо на предприятие без промежуточного заезда на внутренний пункт таможенного оформления", - сообщил Сенько, которого цитирует БелТА.

Он уточнил, что такой порядок прохождения таможенной процедуры будет распространяться только на определённые категории товаров, которые еще предстоит определить.

"В первую очередь это будут товары первой необходимости, медицинского назначения, продукты питания. Мы должны создавать условия для беспрепятственного и быстрого следования через границу таких товаров", сказал глава ГТК.

По его словам, на белорусской таможне уже созданы зеленые коридоры с первоочередным оформлением грузов первой необходимости, которые следуют через Беларусь в другие страны.