Узбекистан запросил у АБР 1 млрд долларов на поддержку бюджета

Узбекистан в условиях пандемии коронавируса запросил у Азиатского банка развития (АБР) заем в размере 1 млрд долларов на поддержку бюджета.

Об этом в среду сообщила пресс-служба министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ) республики.

«Правительство Узбекистана запросило у Азиатского банка развития (АБР) до 1 млрд долларов на поддержку бюджета в условиях пандемии коронавируса», - говорится в сообщении.

Отмечается, что 1 апреля вице-премьер, министр инвестиций и внешней торговли республики Сардор Умурзаков и глава АБР Масацугу Асакава в режиме видеоконференции обсудили механизмы поддержки, которую может оказать банк для смягчения последствий пандемии на социально-экономическую ситуацию в республике, передает ТАСС.

«Будут приложены все усилия для ускорения процедуры согласования и выделения средств финансового содействия», - подчеркивается в сообщении.