Количество безработных в Израиле впервые в истории превысило 1 млн. человек

Количество безработных в Израиле на фоне мер по предотвращению распространения коронавируса впервые в истории превысило один млн человек, что составляет почти четверть трудоспособного населения страны.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету «Едиот ахронот»

По данным издания, 1 апреля количество официально зарегистрированных безработных в еврейском государстве достигло 1 004 316, что на 843 945 больше аналогичного показателя на 1 марта 2020 года. 89,7% из них были отправлены работодателями в продолжительные неоплачиваемые отпуска, лишь 6,4% - уволены, отмечает газета.

По ее информации, месяц назад уровень безработицы в Израиле составлял 3,9%, а сейчас достиг уже 24,1%. Среди зарегистрировавшихся в службе занятости соискателей 46% - граждане моложе 35 лет, указывает издание.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Израиле возросло в среду до 5 591, увеличившись за сутки на 760 человек, сообщило министерство здравоохранения страны. По его данным, состояние 97 человек оценивается как тяжелое, 226 выздоровели, умер 21 пациент, у которых был диагностирован коронавирус.