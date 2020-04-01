Грузия выделит $606 млн на поддержку экономики

Правительство Грузии выделит 2 миллиарда лари ($606 миллионов) из госбюджета на поддержку экономики на фоне распространения в стране коронавируса, сказал в среду премьер-министр Георгий Гахария.

На данный момент Грузия, которая объявила чрезвычайное положение и комендантский час, выявила 115 случаев заражения коронавирусом. Двадцать три пациента вылечились и были выписаны с условием пребывания в изоляции в течение еще двух недель, более 5.000 остаются на карантине, передает Reuters.

“Эта помощь будет направлена на поддержание рабочих мест, поддержание работы компаний, производства и текущего бизнеса”, - сказал Гахария на брифинге.

Представители правительства говорят, что дальнейшее распространение коронавируса ставит под угрозу выполнение в текущем году прогноза экономического роста на уровне 4,5%, однако пока не уточняют, какой урон в номинальном выражении могут нанести валовому внутреннему продукту (ВВП) данные процессы.

Рост ВВП Грузии замедлился в январе-феврале 2020 года до 3,7% с 4,1% годом ранее, хотя эти данные не отражают мер, направленных на предотвращение распространения вируса, которые были приняты властями в марте.

Гахария сказал, что дополнительно 351 миллион лари выделены из госбюджета на систему здравоохранения.

Кроме этого, правительство приняло решение о финансировании платежей за электроэнергию и природный газ тем, кто потребляет менее 200 киловатт электроэнергии и 200 кубометров газа в месяц в марте, апреле и мае.

Около 20 миллионов лари поступило в специальный фонд помощи, созданный грузинскими частными компаниями.

О готовности поддержать экономику Грузии заявили и международные финансовые организации. Всемирный банк на прошлой неделе выделил 45 миллионов евро.

Международный валютный фонд сообщил во вторник, что работает с грузинскими властями, чтобы обеспечить поддержку в рамках действующего соглашения, а также за счет дополнительного финансирования, но не уточнил сумму и сроки предоставления кредитов.

“Помимо оказания помощи для ограничения воздействия шока, финансирование МВФ также должно стимулировать донорскую поддержку”, - заявила Мерседес Вера Мартин, глава миссии МВФ по Грузии.