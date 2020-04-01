Последнее обновление: 01.04.2020 15:43

Совмин РБ принял постановление о запрете экспорта продовольствия

Правительство Беларуси ввело временный запрет на вывоз за пределы республики ряда продовольственных товаров. Запрет будет действовать в течение 3-х месяцев.

Согласно постановлению Совмина №185 от 31 марта 2020 г. № 185 установлен временный запрет на вывоз гречихи, гречневой крупы, лука-севка, лука репчатого и чеснока вне зависимости от страны их происхождения, в том числе при помещении под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта.

«Данный запрет распространяется также на товары, которые помещены под таможенные процедуры до вступления в силу указанного постановления и фактический вывоз которых с территории Республики Беларусь в соответствии с этими таможенными процедурами осуществляется после вступления его в силу», - говорится в официальном комментарии к документу.

МИД РБ поручено уведомить Евразийскую экономическую комиссию о принятом запрете.

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