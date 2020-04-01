Правительство Беларуси запретило повышать цены более чем на 0,5% в месяц

Правительство Беларуси временно запретило повышать цены и тарифы более чем на 0,5% в месяц, следует из постановления №184 от 30 марта 2020 года "О временных мерах по стабилизации ситуации на потребительском рынке". Ограничение действует до 30 июня 2020 года.

Действие документа распространяется на юрлиц всех форм собственности и ИП, осуществляющих производство, ввоз и реализацию товаров на внутреннем рынке или оказывающих услуги.

«Повышение цен выше установленного предела допускается только по согласованию с Комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете Министров», - говорится в комментарии к документу.

Кроме того, органам госуправления и госорганизациям поручено обеспечить поставки производимой продукции в розничную торговую сеть под потребность внутреннего рынка.

Министерству антимонопольного регулирования и торговли, облисполкомам и Минскому горисполкому поручено контролировать выполнение постановления и соблюдение ассортиментного перечня товаров субъектами торговли.

"Несоблюдение ассортиментного перечня товаров, превышение розничных цен на товары по сравнению с ценами, действовавшими на 1 апреля 2020 г. (без учета снижения цен на время проведения мероприятий, направленных на продвижение товаров и привлечение покупателей), считается грубым нарушением правил торговли, влекущим за собой последствия в соответствии с законодательством", - отмечается в комментарии.