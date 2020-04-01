Последнее обновление: 01.04.2020 12:42

Власти РБ увеличили объем директивного кредитования на 200 млн. BYN

Правительство Беларуси не удержалось и повысило объем директивного кредитования на 2020 год, который должен стать последним годом использования этого нерыночного инструмента поддержки экономики.

Согласно постановлению №174 от 30 марта 2020 года объем директивного кредитования увеличивается на 200 млн. рублей до 940 млн. рублей.

Следует отметить, что на фоне падающей из-за коронавируса экономики и проблем с поставками подешевевшей нефти правительство посчитало необходимым прокредитовать на льготной основе реконструкцию птичников филиала Белоруснефти – РУП «Белоруснефть-Особино».

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