Последнее обновление: 01.04.2020 12:42

Эстонская компания за деньги ЕБРР построит лесопилку в Мозыре

Эстонская компания Kaamos Timber (KT) AS при финансовой поддержке ЕБРР построит новый лесопильный завод в Мозыре.

Строительство нового завода будет профинансировано за счет 7-летнего кредита ЕБРР в размере 15 млн. евро. Мощность новой лесопилки составит 250 000 м3 пиломатериалов из древесины хвойных пород. Продукция завода будет поставляться на экспорт, сообщила пресс-служба ЕБРР.

Новый завод будет принадлежать эстонской KT и позволит создать в Мозыре около 100 новых рабочих мест. Это уже второй проект эстонской компании в Беларуси после запуска лесопилки на деньги ЕБРР в Витебске.

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