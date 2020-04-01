Последнее обновление: 01.04.2020 12:42

В ЕАЭС вводится запрет на экспорт ряда продовольственных товаров

Коллегия Евразийской экономической комиссии 31 марта приняла решение о введении «второго пакета» мер, направленных на установление временного запрета на вывоз из стран ЕАЭС отдельных видов продовольственных товаров.

«Среди них – репчатый лук, чеснок, репа, рожь, рис, гречиха, просо, крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков, обрушенное гречневое зерно, готовые пищевые продукты из гречки, дробленые и недробленые соевые бобы и семена подсолнечника», - говорится в сообщении ЕЭК.

Запрет на экспорт перечисленных товаров вступает в силу и через 10 дней и будет действовать до 30 июня.

«Введение запрета позволит обеспечить население достаточным количеством таких товаров во время обострения санитарно-эпидемиологической обстановки», - отмечается в сообщении.

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