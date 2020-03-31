Последнее обновление: 31.03.2020 12:02

Китай в январе-феврале снизил налоговую нагрузку на $56 млрд

Власти Китая снизили налоговую нагрузку для плательщиков на сумму около 403 млрд юаней (порядка $56,8 млрд) в первые два месяца 2020 года.

Об этом во вторник сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на Государственное налоговое управление КНР, передает ТАСС.

По данным ведомства, сумма сниженной налоговой нагрузки состоит из двух частей. Власти КНР освободили плательщиков от сборов на сумму около 159 млрд юаней в рамках программы снижения сборов для сдерживания распространения нового коронавируса.

В частности, ранее Главное таможенное управление и Главное налоговое управление КНР отменили пошлины, а также налог на добавленную стоимость и потребительский налог на импортную продукцию, которая используется в борьбе с пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV. К товарам соответствующей категории относятся химические препараты, средства для дезинфекции, защитные маски, костюмы и прочие принадлежности, машины скорой помощи, спецтранспорт для санитарно-эпидемиологических станций, ввезенные в КНР с 1 января по 31 марта. В случае если пошлины и налоги за этот период уже уплачены, власти страны готовы оформить их возврат.

Оставшаяся сумма снижения налогов в размере 244 млрд юаней относится к масштабной программе, начатой в 2019 году, по ослаблению фискальной нагрузки для стимулирования экономики страны.

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