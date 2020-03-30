ЕС выделяет странам Восточного партнерства 840 млн. евро на борьбу с коронавирусом

Европейская комиссия в рамках поддержки стран Восточного партнерства, включая Беларусь, выделяет 140 миллионов евро на первостепенные нужды. Кроме того, на эти цели ЕС перенаправляет средства других инструментов (программ) в объеме до 700 миллионов евро, чтобы помочь смягчить социально-экономические последствия коронавирусного кризиса по всему региону.

«Это очень трудные времена не только для ЕС, но и для наших стран-партнеров, таких как Беларусь. Мы должны сделать все возможное, чтобы смягчить воздействие вспышки коронавируса на жизнь и благосостояние людей. Пакет, сформированный сегодня, является ответом как на насущные потребности систем здравоохранения, так и на более долгосрочные потребности наиболее уязвимых слоев общества, малых и средних предприятий, являющихся основой экономики шести стран-партнеров", - заявил комиссар по Европейской политике соседства и переговорам о расширении Оливер Вархеи.

По просьбе стран-партнеров, включая Беларусь, Еврокомиссия предоставит помощь в удовлетворении их насущных потребностей путем поддержки поставок медицинских приборов и личного оборудования, включая аппараты для искусственной вентиляции легких, маски, защитные очки, халаты и защитные костюмы.

«Европейская комиссия сотрудничает со Всемирной организацией здравоохранения и выделяет 30 миллионов евро, чтобы эти необходимые материалы были совместно закуплены и эффективно распространены в рамках систем здравоохранения шести стран-партнеров в ближайшие недели», - отмечается в сообщении.

Средства также будут использованы для поддержки национальных органов здравоохранения в обучении медицинского и лабораторного персонала, а также для повышения осведомленности широкой общественности.

Поддержка людей, наиболее пострадавших от кризиса, вместе с гражданскими партнерами. ЕС выделил более 11,3 млн евро в виде небольших грантов организациям гражданского общества по всему региону. Эти средства уже используются для удовлетворения насущных потребностей в рамках существующего регионального Механизма быстрого реагирования, таких как необходимость оказания местным школам помощи в дистанционном обучении. К лету в рамках этого пакета мер Комиссия запустит Программу солидарности Восточного партнерства, нацеленную на поддержку самых потерпевших категорий населения путем оказания помощи гражданскому обществу и, в частности, путем выделения субгрантов для небольших местных организаций.

Кроме того, ЕС запускает новую региональную программу поддержки в размере 100 млн евро для МСП, включая самозанятых и иных лиц, чтобы облегчить им легкий доступ к кредитным ресурсам и помочь им в расширении своего бизнеса после кризиса. Кроме того, средства в размере 200 млн. евро будут направлены на нужды МСП в местной валюте.

В условиях кризиса ЕС мобилизовал свой основной инструмент снижения рисков в объеме 500 млн евро – Европейский фонд устойчивого развития. Эта мера быстро обеспечит необходимые ликвидные средства и может быть срочно применена партнерскими международными финансовыми институтами для упрощения условий для выделения ликвидных средств в регионе соседства ЕС, в том числе через предоставление оборотного капитала, торгового финансирования или мораторий на обслуживание долга.

Европейский союз также готов оказать помощь Беларуси по линии TAIEX – инструмента сотрудничества по принципу peer-to-peer, используя экспертный потенциал государств-членов ЕС, опыт и примеры надлежащей практики в оценке схем готовности реагировать на чрезвычайные ситуации и систем здравоохранения.