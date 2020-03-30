Беларусь ведет с МВФ переговоры о кредите на $900 млн.

Правительство и Нацбанк Беларуси начали переговорный процесс с МВФ о предоставлении финансирования в рамках программы быстрого финансирования фонда на мероприятия по борьбе с коронавирусом и поддержке экономики.

Об этом говорится в совместном пресс-релизе правительства и Нацбанка Беларуси.

«[Власти РБ] обсуждают с Международным валютным фондом (МВФ) финансовую поддержку в связи с вызовами, стоящими перед экономикой страны из-за ухудшения глобальной экономической ситуации и пандемии коронавируса», - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что речь идет о программе быстрого финансирования МВФ для поддержки усилий властей разных стран по преодолению ситуаций, требующих экстренного финансирования. Фонд заявил о готовности предоставить на эти цели странам со средним уровнем дохода до 40 млрд. долларов США, учитывая резкое ухудшение глобальной экономической ситуации в связи с пандемией коронавируса.

«Исходя из условий доступа к инструменту быстрого финансирования, Беларусь может претендовать на сумму, эквивалентную примерно 900 млн. долларов США», - подчеркивается в пресс-релизе.

Первой страной, получившей деньги МВФ в рамках программы быстрого финансирования, стала Киргизия. По состоянию на конец прошлой недели, более 80 стран обратились за помощью фонда в рамках этой программы.