Сербия направит на восстановление экономики почти 43% своих валютных резервов

Власти Сербии в рамках пакета помощи экономике в условиях пандемии коронавируса направят на социальную сферу, банкам, а также предприятиям малого, среднего и крупного бизнеса 42,9% своих валютных резервов.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в сербском правительстве.

«Предложенные президентом Сербии Александаром Вучичем меры помощи в размере 594,8 млрд динаров (5,06 млрд евро по текущему курсу Нацбанка Сербии) составят 42,9% от валютных резервов страны, или 10,8% от национального ВВП», - сообщил он.

По данным источника, больше всего средств - 264 млрд динаров (2,24 млрд евро, 4,8% ВВП) - пойдет на программу финансовой поддержки бизнес-субъектов, включая возмещение их обязательств перед государством и выплату зарплат работников. Кроме того, из этих средств будут обеспечиваться гарантии банкам на кредиты малому и среднему бизнесу по минимальным условиям на выплату зарплат и обеспечение ликвидности. Вторая по размеру статья - 167 млрд динаров (1,42 млрд евро, 3% ВВП) - будет направлена на отсрочку налогов, включая подоходный, НДС, а также налог на имущество.

Еще 86 млрд динаров (730 млн евро, 1,6% ВВП) направлены на обеспечение моратория на выплату дивидендов до конца года, а также на стимулирование внутреннего спроса. Наконец, 77,8 млрд динаров (660 млн евро, 1,4% ВВП) будет направлено напрямую бизнесу, включая помощь малым предприятиям в размере минимальной месячной зарплаты, которая за 90 дней чрезвычайного положения будет выплачена трижды. Крупному и среднему бизнесу выплатят 50% минимальной зарплаты на каждого трудоустроенного.

По данным на февраль 2020 года, валютные брутто-резервы Национального банка Сербии составляли 13,694 млрд евро, нетто-резервы - 11,64 млрд евро. Золотой резерв страны превысил 30 тонн.

Сербия из-за пандемии коронавируса полностью закрыла границы, в стране введено чрезвычайное положение, действует комендантский час. Отменены парламентские выборы, прекращено междугородное автобусное и железнодорожное сообщение. Людям старше 65 лет запрещено выходить на улицы.