Власти Украины прогнозируют падение экономики на 3,9%, рост безработицы – на 9,4%

Экономика упадет на 3,9%, безработица вырастет до 9,4%: Кабмин спрогнозировал последствия коронавируса в Украине 10:11, 30 марта 2020 ФИНАНСЫ 501 0 Уровень безработицы в стране в этом году составит 9,4% против прогнозируемого ранее 8,1%. Иллюстрация REUTERS

Правительство Украины пересмотрело прогноз экономического и социального развития Украины на 2020 год с учетом текущих мировых тенденций и возникновения пандемии COVID-19, ухудшив прогноз ВВП Украины на этот год - теперь ожидается падение на 3,9% вместо роста на 3,7%.

"Основные изменения прогноза являются результатом существенного спада всей мировой экономики и внедрения масштабных мероприятий, направленных на сдерживание и борьбу с COVID-19, как в Украине, так и в большинстве стран мира. В результате, прогноз ВВП Украины на этот год был пересмотрен - теперь ожидается падение на 3,9% по сравнению с ростом на 3,7%, который прогнозировался ранее, до начала мирового кризиса», - говорится в сообщении пресс-службы Кабмина Украины.

Также отмечается, что уровень безработицы в Украине в 2020 году составит 9,4% против ранее прогнозируемого 8,1%, а падение реальной заработной платы составит 0,3%.

«В то же время, уже со второй половины года ожидается восстановление экономического роста и его ускорение в последующие годы. Среди причин - высокий спрос в мире на продукцию отечественного АПК, более устойчивая банковская система по сравнению с предыдущими кризисными эпизодами, снижение цен на импортируемые энергетические товары, продолжение структурных реформ в сотрудничестве с международными партнерами», - отмечается в сообщении.

Уточненные основные прогнозные макропоказатели экономического и социального развития Украины на 2020 год будут использованы при просмотре государственного бюджета на 2020 год, передает УНИАН.

По оценкам экспертов международной банковской группы Raiffeisen Bank International, экономика Украины вследствие влияния эпидемии коронавируса и связанных с этим ограничений в текущем году упадет на 3%. При этом они ожидают, что в 2021 году рост экономики Украины составит 3%. Эксперты считают, что в текущем году экономика Польши упадет на 2%, Венгрии – на 3,5%, Чехии – на 5,2%, Словакии – на 6%. В целом для еврозоны эксперты прогнозируют падение экономики в 2020 году на 4%.