ИТ-компании России просят считать их в числе наиболее пострадавших от кризиса

Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКиТ) России просит Минкомсвязь включить ИТ-индустрию в перечень отраслей, наиболее пострадавших от пандемии и экономического кризиса.

В условиях кризиса ИТ-индустрия страдает одной из первых из-за снижения покупательной способности клиентов и их затрат на непрофильную деятельность.

«Спад в индустрии неизбежно приводит к отъезду высококвалифицированных программистов из России и к снижению возможностей по цифровой трансформации экономики», снижению качества услуг в цифровой формате, в том числе государственных», - говорится в письме Ассоциации, передает РБК.

Представители IT просят перенести сроки реализации закона о предустановке отечественного ПО на смартфоны и компьютеры с 1 июля этого года на 1 января 2021 года; приостановить до окончания эпидемии или до конца 2020 года «разработку, обсуждение и принятие законопроектов и поправок к действующим федеральным законам, ухудшающим положение ИТ-отрасли».

Кроме того, ИТ-индустрия просит обеспечить «зеленый» коридор для перевозок зарубежных товаров (в первую очередь из юго-восточной Азии), необходимых для ИТ-индустрии, в частности для обеспечения удаленной работы всех организаций.

В письме отмечается, что из-за введенных ограничений на авиаперевозки пострадали поставки техники и комплектующих.

«Предлагается открыть или не закрывать возможности для грузовой авиации, выделить чартеры для обеспечения беспрепятственных поставок компьютерной техники и комплектующих», — говорится в письме.

Также, есть предложения об отмене штрафов и пени за просрочку поставок по контрактам, вызванную обстоятельствами непреодолимой силы, и ввести мораторий на 2020 год на включение ИТ-компаний в реестр недобросовестных поставщиков (включить в реестр компанию можно будет при двукратном нарушении за год); о послаблении для ИТ-компаний при госзакупках, предоставив им возможность зафиксировать курс валюты на приемлемом для всех сторон уровне и др.

Еще ряд предложенных АПКиТ мер похожи на просьбы о помощи представителей других секторов экономики, которые ранее обращались в правительство (введение госсубсидирования арендной платы, отсрочка по уплате федеральных и региональных налогов и др.).