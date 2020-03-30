Последнее обновление: 30.03.2020 10:30

Власти Зимбабве разрешили долларизацию экономики

Правительство Зимбабве узаконило использование иностранной валюты в качестве платежного средства внутри страны.

Об этом сообщило в воскресенье агентство Рейтер со ссылкой на официальное правительственное уведомление.

«Любой человек может оплатить товары и услуги, номинированные в зимбабвийских долларах, в иностранной валюте по действующему курсу», - приводит оно выдержку из документа.

Власти Зимбабве в начале 2019 года запретили хождение в стране долларов США и других валют зарубежных стран. Нынешний шаг сделан после того, как 27 марта Центробанк Зимбабве восстановил привязку курса национальной валюты к доллару США. Курс установлен на уровне 25 зимбабвийских долларов за доллар США.

Как передает ТАСС, решением правительства Зимбабве с 30 марта в стране сроком на 21 день вводится общенациональный карантин в целях борьбы с эпидемией нового коронавируса.

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