Власти Зимбабве разрешили долларизацию экономики

Правительство Зимбабве узаконило использование иностранной валюты в качестве платежного средства внутри страны.

Об этом сообщило в воскресенье агентство Рейтер со ссылкой на официальное правительственное уведомление.

«Любой человек может оплатить товары и услуги, номинированные в зимбабвийских долларах, в иностранной валюте по действующему курсу», - приводит оно выдержку из документа.

Власти Зимбабве в начале 2019 года запретили хождение в стране долларов США и других валют зарубежных стран. Нынешний шаг сделан после того, как 27 марта Центробанк Зимбабве восстановил привязку курса национальной валюты к доллару США. Курс установлен на уровне 25 зимбабвийских долларов за доллар США.

Как передает ТАСС, решением правительства Зимбабве с 30 марта в стране сроком на 21 день вводится общенациональный карантин в целях борьбы с эпидемией нового коронавируса.