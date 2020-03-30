В Казахстане отменили акцизы на экспортные нефтепродукты в рамках господдержки бизнеса

Власти Казахстана приняли решение освободить до конца года от уплаты акцизов производителей бензина и дизельного топлива, которые реализуются на экспорт.

Об этом говорится в опубликованном в понедельник постановлении правительства республики, передает ТАСС.

«…на период до 1 октября 2020 года установить ставку налога на добавленную стоимость в размере 8% при совершении оборотов по реализации и импорте товаров, включенных в перечень социально значимых продовольственных товаров..; на период до 31 декабря 2020 года освободить от уплаты акцизов производителей подакцизных товаров на территории Республики Казахстан по бензину (за исключением авиационного), дизельному топливу, реализуемым на экспорт», - следует из документа, который вводится в действие со дня его подписания.

Кабинет министров также постановил на 2020 год установить коэффициент «0» к ставкам налога на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по объектам налогообложения, используемым при осуществлении предпринимательской деятельности в сфере туризма, общественного питания и гостиничных услуг.

«Для налогоплательщиков, отнесенных к категории субъектов микро-, малого или среднего предпринимательства в соответствии с предпринимательским кодексом Республики Казахстан: предоставить отсрочку срока уплаты по всем налогам и другим обязательным платежам в бюджет, а также социальным платежам до 1 июня 2020 года», - говорится в постановлении.

Кроме того, решено приостановить до 1 июня 2020 года принятие мер в части применения способов обеспечения исполнения не выполненного в срок налогового обязательства и принудительного взыскания налоговой и таможенной задолженности, а также задолженности по социальным платежам за исключением налогоплательщиков с высокой степенью риска.

«Приостановить течение сроков проведения проверок, осуществляемых органами государственных доходов, на период чрезвычайного положения, при этом срок приостановления не включается в срок проверки», - отмечается также в документе.