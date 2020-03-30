Зеленский допустил дефолт Украины из-за коронавируса

Если Верховная Рада не примет законы для поддержки экономики, один из которых предусматривает помощь на $10 млрд от международных партнеров, Украине грозит дефолт.

Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, передает РБК.

Он пояснил, что для получения финансовой помощи украинский парламент должен принять два закона на внеочередном заседании 30 марта. «Мы и правительство свой путь выбрали. Теперь — очередь за народными депутатами», — сказал Зеленский.

Ранее Зеленский сообщил, что первый транш Международного валютного фонда (МВФ) в $2 млрд Киев может получить в течение месяца, если выполнит его условия. Кредит Украине предоставят, если будут приняты законы о невозврате национализированных банков бывшим акционерам и о земельной реформе. Последняя предполагает отмену моратория на продажу сельскохозяйственных земель. В ноябре 2019 года Верховная рада приняла этот законопроект в первом чтении.

Зеленский также призвал граждан оставаться дома и не выходить на улицу без особой необходимости. Кроме этого, президент отметил, что 29 марта из Китая на Украину доставили 300 тыс. респираторов, почти два миллиона масок для населения и 35 тыс. защитных костюмов для врачей, военных и полицейских. Помимо этого, на Украину планируют доставить 100 тыс. тестов для выявления коронавируса.

По его словам, Украину ждет три сценария развития ситуации на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Первый сценарий предусматривает заражение вирусом одновременно от 3 до 5%.

«Это болезненные цифры. Но такой сценарий не является катастрофой. Поэтому мы должны быть собранными и дисциплинированными: продолжить самоизоляцию, соблюдать правила гигиены и не выходить на улицу без надобности. Тогда мы переживем этот шторм», — отметил Зеленский.

При втором варианте заболеваемость составит 25%, считает украинский президент. В третьем случае одновременно заболеют коронавирусом 50% человек, считает Зеленский. Медицинская система страны не выдержит развития второго и третьего сценариев, сказал президент Украины.

25 марта в Украине ввели режим чрезвычайной ситуации в качестве мер по нераспространению коронавируса. Меры будут действовать до 24 апреля.