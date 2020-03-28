Компания связи OneWeb обанкротилась из-за коронавируса

Оператор широкополосного интернета с помощью спутниковой связи OneWeb в пятницу, 27 марта, подал в суд по делам банкротств Южного округа штата Нью-Йорк заявление о своей финансовой несостоятельности.

Представители британской компании при этом сослались на главу 11 Кодекса США о банкротстве.

"Компания намерена использовать эту процедуру для продажи своего бизнеса с целью максимизации своей стоимости", - пояснили в пресс-службе OneWeb.

С начала года компания-стартап вела переговоры о привлечении дополнительного финансирования, однако процесс был заблокирован из-за вспышки коронавируса, что повлекло за собой решение признать банкротство. Большинство сотрудников компании будут уволены, точное число тех, кто лишится работы, не называется.

OneWeb в июне 2015 года заключила с "Роскосмосом" контракт на сумму 1 млрд долларов. Согласно договоренности, ставшей крупнейшей в истории оказания пусковых услуг, до 2021 года с космодромов Байконур (Казахстан), Восточный (Россия) и Куру (Французская Гвиана) должен был быть осуществлен запуск 21 ракеты-носителя семейства "Союз", которые доставили бы на орбиту около 670 космических аппаратов системы OneWeb.

На момент подачи заявления в космос запущены 74 спутника поставщика интернет-связи.