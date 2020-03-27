Последнее обновление: 27.03.2020 19:36

Франция продлила режим самоизоляции до 15 апреля

Правительство Франции приняло решение о продлении всеобщего режима самоизоляции в рамках борьбы с эпидемией коронавируса еще на две недели до 15 апреля.

Об этом сообщил в пятницу премьер-министр страны Эдуар Филипп.

"Сегодня я объявляю о продлении режима самоизоляции еще на две недели, начиная со следующего вторника. Он продлится до пятницы, 15 апреля", - сказал он, выступая на пресс-конференции.

Глава кабмина поблагодарил всех французов, кто соблюдает правила режима самоизоляции, и напомнил, что власти "много раз предупреждали, что режим продлится столько, сколько потребуется для победы над эпидемией".

Филипп подчеркнул, что страна находится "только в начале эпидемической волны", на что указывают данные первых 10 дней действия ограничений, передает ТАСС.

С 17 марта в стране действуют ограничения на передвижение граждан. Жителям предписано сократить до минимума перемещения по улицам. Для выхода по неотложным делам требуется иметь при себе заполненное заявление, в котором указаны цель выхода из дома и место назначения. За соблюдением введенных мер следят более 100 тыс. сотрудников полиции.

По последним данным, число случаев заражения коронавирусом во Франции достигло 29 155, умерших - 1696.

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