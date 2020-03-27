Лукашенко запретил частным предприятиям увольнять сотрудников

Лукашенко сегодня запретил частным предприятиям увольнять сотрудников, пригрозив ликвидацией бизнеса в случае нарушения этого запрета.

"Особенно частные предприятия, я заметил, вчера информация поступила, начали сворачивать работу, прежде всего строительные фирмы, и, главное, увольнять людей. Передайте частникам, чтобы все услышали: если только хоть одна компания, мелкая или большая, выкинет на улицу людей, в государственных это невозможно, потому что мы это контролируем, она вряд ли дальше будет существовать в Беларуси", - заявил Александр Лукашенко.

"Пускай у себя в карманах, сейфах пороются, поддержат свою компанию и людей, которые на них работали и зарабатывали эти деньги", - обратился он к собственникам компаний.

"Это только начало (ухудшения экономической ситуации – ред.). Но может быть хуже. Выкинуть людей проще. Карманы деньгами набиты, особенно у строителей: на квартирах заработали. Сейчас он людей выкинет и эти деньги будет тратить на себя, а потом придет и скажет: я же рабочие силы могу восстановить, но дай мне или дешевый кредит, или субсидию из бюджета. Пусть последним поделятся, но людей на улицу не выкидывают", - потребовал белорусский правитель.