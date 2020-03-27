Последнее обновление: 27.03.2020 13:09

США готовятся ограничить мировые поставки чипов для Huawei

Высокопоставленные чиновники администрации Трампа согласовали новые меры по ограничению глобальных поставок чипов для китайской Huawei Technologies, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, в то время как Белый дом усиливает критику в адрес Китая из-за коронавируса.

Отношения между Вашингтоном и Пекином становятся все более натянутыми, стороны обмениваются выпадами по поводу того, кто виноват в распространении болезни, и прибегают к взаимной высылке журналистов.

В соответствии с предложенным изменением правил, иностранные компании, использующие американское оборудование для производства чипов, должны будут получить американскую лицензию перед поставкой определенных чипов для Huawei. Китайская телекоммуникационная компания была включена США в “черный список” в прошлом году.

Один из источников сказал, что изменение правил направлено на ограничение продаж чипов для Huawei компанией Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), которая является крупнейшим производителем чипов для подразделения Huawei HiSilicon.

Неясно, одобрит ли президент США Дональд Трамп изменение правил. Но если они будут приняты, это может нанести удар по Huawei и TSMC, причинив вред и американским компаниям.

“Это окажет гораздо более негативное влияние на американские компании, чем на Huawei, потому что Huawei будет развивать собственную цепочку поставок, - сказал юрист Даг Джекобсон, специализирующийся на вопросах торговли. - В конечном счете, Huawei найдет альтернативы”.

Человек, знакомый с этим вопросом, сказал, что правительство США приложило все усилия, чтобы воздействие на американскую промышленность было минимальным.

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