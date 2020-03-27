Лукашенко: Боюсь, что бы Минск не превратился в тараканьи города – Москву, Нью-Йорк…

Лукашенко заявил, что строительных организаций в Минске пруд пруди и что столько жилья не нужно строить в столице.

«Для нас жилье в Минске уже не проблема. Скажу честно, нам и не нужно столько строить жилья в Минске, ибо мы повторим печальный опыт Москвы. Я боюсь этого: чтобы Минск не превратился в Москву, Нью-Йорк, Лондон - в эти огромные конгломераты, где людей, как тараканов. Разве это жизнь?", - заявил белорусский, посещая ОАО «Белгипс».

Лукашенко сказал, что к застройщикам в Беларуси предъявляются определенные требования: в первую очередь земли выделяются организациям, у которых есть собственные ресурсы для строительства.

«Мы не будем работать с теми, кто хочет прийти в Минск, построить жилье и набить карманы за счет людей. Не только наших: сейчас и россияне скупают в Минске квадратные метры"…

Единственный распорядитель земли в стране удовлетворил просьбу председателя совета директоров корпорации "Волма" Юрия Гончарова о выделении земли в Минске для строительства жилья сотрудникам Белгипса.

Ранее предприятие располагалось в Минске по ул.Козлова, а в 2019 году переехало на новую площадку - в агрогородок Гатово. На старом месте "Белгипс" хочет построить жилой квартал. Здесь получат арендные квартиры и сотрудники предприятия.

"Вы хотите там построить жилье? Подумаем. Мы рассмотрим твои предложения. А что касается промышленности, я тебя буду всегда поддерживать, потому что с 2014 года ты ни разу не подвел. Мы с тобой будем работать", заявил Лукашенко.

Спрашивается, а для чего в Минске существуют мэрия и горсовет?...