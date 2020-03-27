МВФ выделит Киргизии $120,9 млн на борьбу с коронавирусом

Совет директоров Международного валютного фонда одобрил выделение Киргизии кредита на сумму $120,9 миллиона на борьбу с коронавирусом, что стало первым срочным займом, утвержденным фондом с начала вспышки.

МВФ заявил, что выплаты состоят из кредита в размере $80,6 миллиона в рамках программы быстрого финансирования и кредита на $40,3 миллиона в рамках другой кредитной линии.

“Кредитная поддержка МВФ позволяет создать механизм поддержки, увеличить буферные механизмы и укрепить уверенность в экономике Киргизии”, - говорится в сообщении МВФ.

Киргизия объявила во вторник чрезвычайное положение в трех крупнейших городах, включая столицу Бишкек, после чего закрыла их для въезда и выезда, и ввела комендантский час на фоне резкого роста числа заразившихся коронавирусом, достигшего 44.

Помимо городов Бишкек, Ош и Джалал-Абад, ЧП было объявлено в трех районах центральноазиатской страны, граничащей с Китаем.

Эпидемия коронавируса, по мнению МВФ, привела к снижению прогноза для Киргизии и создала дефицит платежного баланса в $400 миллионов.

Республика в значительной степени зависит от денежных переводов сотен тысяч рабочих-мигрантов, работающих в России, чьи доходы зависят от падения цен на нефть и курса рубля.

Доходы от экспорта, особенно от реэкспорта китайских товаров, также могут снизиться из-за сбоев, связанных с коронавирусом, и закрытия границ.

По словам главы миссии МВФ в Киргизии Кристиана Жоса, кыргызский сом потерял более 12% к доллару в марте, что может привести к двузначной инфляции в 2020 году. Прогноз экономического роста “слегка позитивный”, сказал он.

Киргизии понадобится дополнительная финансовая помощь, и МВФ надеется, что выделение стране средств станет катализатором более широкой донорской поддержки, сказал Жос.

Управляющий директор фонда Кристалина Георгиева ранее на этой неделе заявила, что более 80 стран обратились за помощью к МВФ для быстрого финансирования, чтобы помочь им справиться со вспышкой коронавируса.