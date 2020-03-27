Нацбанк РБ разъяснил, как возместить расходы на эквайринг при возврате денег

Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки многие организации торговли вынуждены возвращать денежные средства, ранее уплаченные их клиентами за поставляемые товары, работы, услуги, в связи с чем Нацбанк РБ напомнил, как можно вернуть расходы на эквайрин при возврате денег клиенту.

«Если организация торговли (сервиса) готова вернуть своему клиенту денежные средства, ранее уплаченные при помощи банковской платежной карточки, такую операцию необходимо оформить путем осуществления операции возврата в платежном терминале. В этом случае клиенту будут возвращены его денежные средства, а организации торговли (сервиса) – ранее выплаченное вознаграждение за оказанные услуги эквайринга (включая интернет-эквайринг)», - говорится в разъяснении Нацбанка РБ.

Регулятор также сообщил, что аналогичный сервис через несколько месяцев будет внедрен и в ЕРИП.

«В настоящее время проводятся работы по внедрению в ЕРИП похожего сервиса, который позволит клиентам осуществлять возврат платежей, совершенных в безналичной форме посредством систем дистанционного банковского обслуживания, а организациям торговли (сервиса) – ранее выплаченное ими вознаграждение, - отмечается в сообщении.

Вместе с тем, в ЕРИП уже реализован механизм возврата платежей в полном объеме за жилищно-коммунальные услуги.