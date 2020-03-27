МВФ может увеличить финансирование Украины

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила о значительном прогрессе в переговорах о новой программе расширенного финансирования (EFF) для Украины.

Она назвала условия, на которых ранее оговоренное финансирование на сумму $5,5 млрд может быть увеличено.

"Принятие законодательства по совершенствованию структуры регулирования в банковском секторе, а также относительно земельной реформы позволило бы быстро продвинуться вперед и завершить работу над параметрами нового договора, с доступом к большим ресурсам, чем предполагалось ранее", - говорится в официальном заявлении Георгиевой.