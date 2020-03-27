Последнее обновление: 27.03.2020 08:34

В России подписан закон о заморозке цен на лекарства при угрозе эпидемии

В России подписан федеральный закон, который разрешает правительству регулировать цены на лекарства в условиях чрезвычайной ситуации или при угрозе распространения опасного заболевания.

Кабмин сможет на 90 дней устанавливать максимальные цены на препараты, которые не входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств, и на медицинские изделия.

Такое право правительство будет иметь и в том случае, если в течение 30 дней после начала мониторинга был обнаружен рост розничных цен на лекарства и медицинские изделия на 30% и более, передает РБК.

Помимо этого правительство сможет устанавливать предельный размер оптовых и розничных надбавок. Перечень нежизненно важных лекарств и медицинских изделий будет утверждать кабмин. Закон вступил в силу со дня его опубликования.

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