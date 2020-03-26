Страны G20 согласовали меры по борьбе с пандемией

Лидеры стран G20 по итогам продлившегося около двух часов обсуждения подтвердили готовность сделать все необходимое для восстановления доверия и сохранения финансовой стабильности в мире, минимизировать сбои в торговле и глобальных цепочках поставок, предоставить помощь всем странам, нуждающимся в ней, координировать меры в финансовой сфере и сфере здравоохранения.

Страны также условились предоставлять точную информацию по заболеванию, обмениваться эпидемиологическими и клиническими данными, делиться материалами, необходимыми для исследований, говорится в итоговом заявлении.

Участники признали важность ответственного информирования общественности во время пандемии. Лидеры государств поручили министерствам здравоохранения встретиться в случае необходимости для обмена передовым национальным опытом и для разработки комплекса неотложных действий G20 по совместной борьбе с пандемией. Встреча министров здравоохранения должна состояться в апреле.

Для поддержания мировой финансовой стабильности лидеры договорились продолжать крупномасштабную финансовую помощь. Они сообщили, что страны объединения уже выделяют $5 трлн на меры, необходимые для противодействия негативному влиянию пандемии на мировую экономику. Министрам финансов и руководителям центральных банков «Двадцатки» лидеры поручили вести координацию и разработать план действий в ответ на COVID-19.

Лидеры также пообещали обеспечить беспрепятственные поставки через границы необходимых медицинских товаров, жизненно необходимых товаров сельского хозяйства.

Саммит лидеров G20 впервые прошел в формате видеоконференции по инициативе председательствующей Саудовской Аравии.