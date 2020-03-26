Оператор А1 открыл белорусам бесплатный доступ к видеосервису VOKA и интернету

Оператор мобильной связи А1 на фоне экспансии пандемии коронавируса принял решение поддержать своих абонентов, открыв бесплатный доступ к видеосервису VOKA и безлимитному интернету.

«С 26 марта по 31 августа 2020 г. А1 запускает инициативу #оставайсяонлайн, благодаря которой абонентам компании будут предоставлены бесплатно базовый безлимитный интернет, а также доступ к популярным фильмам и сериалам в видеосервисе VOKA», - говорится в сообщении компании.

Активность доступна пользователям популярных тарифных планов: архивной линейки тарифных планов «Комфорт», актуальных тарифов «Комфорт S», «Комфорт М», «Комфорт L» и «Комфорт XL», а также тарифа «Стартовый».

В рамках инициативы #оставайсяонлайн новые и действующие абоненты этих тарифных планов в дополнение к своему основному интернет-трафику смогут бесплатно до 31 августа 2020 г. воспользоваться базовым пакетом «Безлимитный интернет на скорости до 512 Кбит/с».

Чтобы подключить бесплатный пакет абонентам необходимо ввести USSD-запрос *135*7*1*2*1*1#вызов (для тарифного плана «Стартовый» *135*7*4*1#, архивных тарифов линейки «Комфорт», «Комфорт +» – *135*7#) или подключить услугу через приложение «Мой А1».

Кроме того, благодаря инициативе #оставайсяонлайн все абоненты указанных тарифных планов (кроме тарифа «Стартовый»), а также тарифного плана «Без Лимита» смогут получить бесплатный доступ к полной библиотеке фильмов и сериалов в видеосервисе VOKA. Также всем пользователям VOKA будет открыт бесплатный доступ к 30 самым популярным ТВ-каналам различной тематики, включая ТНТ International, Кинохит, Киносемья, Nickelodeon, Discovery, Eurosport 1, Viasat History и другие. Для просмотра достаточно установить приложение VOKA, зарегистрироваться и подключить подписку «Фильмы и сериалы».

Абонентам архивных тарифных планов (линейка «Комфорт», «Лето зовет», «Удобный», «Лайт» и др.) базовый безлимитный интернет будет предоставляться бесплатно с момента подключения и до 31 декабря 2020 г. при переходе на любой вышеуказанный актуальный тариф (USSD-запрос *141*3*4#).

Пользователи тарифных планов «Привет.Звонки» и «Привет.Звонки+Интернет» в рамках #оставайсяонлайн смогут по 31 августа 2020 г. включительно получать дополнительные 200 МБ мобильного интернет-трафика в дополнение к активированной подписке на 7 дней. При выборе подписки на 30 дней – 800 МБ. Трафик будет предоставлен автоматически при подключении, активации подписки или продлении на следующий период.

Такую же возможность, но уже с периодом бесплатного пользования интернет-трафиком до 31 декабря 2020 г., получат абоненты архивных тарифных планов линейки «Привет» («Наш Городок», «Привет, Городок», «Приветик», «Вам Деньги» и другие) при переходе на тариф «Привет.Звонки» (USSD-запрос *126*8*1*2#) или «Привет. Звонки+Интернет» (USSD-запрос *126*8*1*3#).

Компания А1 также информирует, что ветераны и лица, приравненные к ним, будут пользоваться включенным пакетом услуг на тарифном плане «Победа» с нулевой абонентской платой с 26 марта 2020 г. и далее.