Центробанк Южной Кореи обеспечит ликвидность финансовых компаний

Банк Кореи (южнокорейский центробанк) принял решение без ограничений обеспечить ликвидность финансовых компаний, чтобы справиться с нестабильностью на рынке из-за пандемии коронавируса нового типа.

Данная мера нацелена на создание условий достаточного денежного насыщения программ финансовой стабильности, сообщил в четверг ЦБ, передает ТАСС.

Таким образом, до конца июня этого года раз в неделю Банк Кореи будет предоставлять неограниченные средства компаниями согласно спросу рынка на ликвидность. Для этого будет применяться процедура РЕПО, при которой ценные бумаги продаются и тут же заключается соглашение об их обратном выкупе по заранее оговоренной цене. Представитель Банка Кореи заявил, что такие меры являются беспрецедентными. Они не применялись даже во время валютного и финансового кризисов. Исходя из дальнейшего развития ситуации будет решен вопрос о продлении данных мер после июля.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 450 тыс. человек, зафиксировано более 21 тыс. смертельных исходов.