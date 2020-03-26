Торги в Токио завершились обвалом котировок из-за призыва властей сидеть дома

Обвалом котировок завершились в четверг торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) на фоне призыва столичных властей, которые попросили местных жителей на ближайших выходных не выходить из дома из-за угрозы распространения коронавируса.

По итогам торгов ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, снизился на 4,51%, до отметки в 18 664,6, вновь опустившись ниже психологически важной отметки в 19 тыс. пунктов, передает ТАСС.

Главой причиной падения индексов стала реакция инвесторов на неожиданный призыв губернатора Токио Юрико Коикэ, которая в среду на экстренной пресс-конференции попросила местных жителей на предстоящих выходных не покидать свои дома без крайней необходимости и в принципе не выходить из дома в ночное время из-за угрозы распространения коронавируса.

Курс доллара также ослабил свои позиции, потеряв 0,75% и выйдя на отметку в 110,62-110,63 иен за доллар.

В среду в Японии были зафиксированы 96 новых случаев заражения коронавирусом, включая 41 в Токио. Столичная префектура вышла по этому показателю на первое место в стране. Всего в Японии выявлено более 2 тыс. заразившихся новым коронавирусом. Умерли 55 человек.