Последнее обновление: 26.03.2020 11:35

Украина с 27 марта закрывает авиа и ж/д сообщение с другими странами

У граждан Украины, которые еще не вернулись на родину, есть время до 27 марта, чтобы решить, оставаться ли за рубежом или поспешить домой, так как в пятницу авиационное и железнодорожное сообщение будет закрыто.

“Самолеты будут к нам прибывать до пятницы. В ночь с пятницы на субботу любое авиасообщение будет остановлено. Как и сообщение поездами”, - сказал глава МВД Украины Арсен Аваков, передает Reuters.

Правительство Украины в среду ввело 30-дневный режим чрезвычайной ситуации по всей стране из-за увеличения случаев заражения коронавирусом.

Первый случай заболевания был зафиксирован на Украине 3 марта.

К 25 марта число заболевших увеличилось до 113, при этом четыре человека умерли и один выздоровел.

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