Швеция приняла допмеры для поддержки малых предприятий из-за коронавируса

Правительство Швеции в среду достигло соглашения с Партией центра и «Либералами» о дополнительных мерах финансовой поддержки малых предприятий в связи с пандемией COVID-19 (заболевания, вызываемого новым коронавирусом).

Одним из центральных пунктов предложенного кризисного пакета, который обойдется казне в 33 млрд крон (3,3 млрд долларов) недополученного дохода, является временная отмена налога на заработную плату: в течение 4 месяцев предприятия должны будут делать только пенсионные отчисления, передает ТАСС.

«Это очень серьезная экономическая ситуация как в нашей стране, так и во всем мире», - отметила на пресс-конференции министр финансов Магдалена Андерссон, представляя решение кабинета. Кроме того, предусмотрены льготы в отношении НДС за прошлый год на общую сумму 7 млрд крон (700 млн долларов).

Для облегчения предприятиям финансирования своей деятельности в условиях кризиса правительство предлагает государственную кредитную гарантию, покрывающую 70% суммы банковского займа, необходимого предприятиям, испытывающим трудности в условиях связанного с коронавирусом кризиса, но остающимся при этом жизнеспособными.

Максимальный размер займа - 75 млн крон (7,5 млн долларов), и в первые месяцы он освобождается от банковских процентов.

Ранее правительство уже объявило о выделении 300 млрд крон (30 млрд долларов) и 125 млрд крон (12,5 млрд долларов) на поддержку компаний королевства, вынужденных увольнять сотрудников.