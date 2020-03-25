Минфин РБ начал переговоры с фининститутами об антивирусном финансировании

Министерство финансов Беларуси начало переговоры со Всемирным банком и Европейским инвестиционным банком о возможности получения финансовой помощи в рамках объявленной поддержки мировой экономики из-за экспансии пандемии коронавируса.

"Мы уже начали активно работать со Всемирным банком для поддержки Минздрава, готовить соглашение. С Европейским инвестиционным банком переговоры тоже начались", - сообщил сегодня глава Минфина РБ Максим Ермолович, передаетБелТА.

Он уточнил, что финансирование Всемирного банка может составить до $50 млн в эквиваленте и выделяться в три этапа. На первом из них может быть получено до $20 млн для закупки медицинских изделий (масок, антисептиков и др.). Второй и третий этапы предполагают покупку медицинского оборудования, замену медтранспорта и т.п.

Кроме того, Беларусь рассматривает возможность получения кредита МВФ в рамках программы ускоренного финансирования. С учетом квоты Беларуси в МВФ в 681,5 млн СДР, страна фактически может претендовать на $450 млн ежегодного финансирования в течение двух лет.

Ермолович признал, что речь идет о новом механизме МВФ, который еще предстоит проработать. "Но, в принципе, это надо рассматривать", - сказал министр.

Впрочем, до момента окончания президентских выборов в стране, о кредитах МВФ можно даже не говорить: вначале выборы, затем кредиты.