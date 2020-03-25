Власти Казахстана из-за коронавируса предоставили отсрочку по ипотечным выплатам

Национальный банк Казахстана на фоне пандемии коронавируса внес изменения в две жилищные программы, которые предполагают отсрочку ипотечных платежей до 90 дней без начисления штрафов.

«Национальным банком Казахстана для поддержки финансового состояния населения в связи с пандемией коронавирусной инфекции внесены изменения в жилищную программу «7-20-25», а также в жилищную программу «Баспана-хит». Дополнения в программы предусматривают отсрочку по платежам основного долга и (или) вознаграждению сроком до 90 календарных дней без начисления штрафов и (или) пени для заемщиков, пострадавших в результате распространения пандемии коронавирусной инфекции и введения в стране чрезвычайного положения», - говорится в сообщении регулятора.

Банкам поручено принять все меры для поддержки заемщиков и индивидуально подойти к решению их вопросов.

«Заемщики, оказавшиеся в трудной ситуации в период чрезвычайного положения, совместно с банками выработают подходящий механизм оплаты по платежам. При этом данные изменения не отразятся на кредитной истории заемщиков, представляемой в кредитные бюро», - сказано в сообщении.

Получить отсрочку ежемесячных платежей заемщики жилищных программ смогут с даты введения в стране чрезвычайного положения - c 16 марта.

15 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении режима чрезвычайного положения до 15 апреля в связи с коронавирусом. Дополнительно было принято решение с 19 марта ввести режим карантина в Нур-Султане и Алма-Ате. На данный момент в стране подтверждено 79 случаев заражения коронавирусом.