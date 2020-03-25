ЦБ России рекомендовал банкам предоставить заразившимся ипотечные каникулы

Центробанк направил банкам письмо, в котором рекомендовал оперативно обрабатывать заявления и предоставлять «ипотечные каникулы» тем, кто заразился коронавирусом, сообщается на сайте регулятора.

Тем, у кого официально подтвердится диагноз коронавирусной инфекции, могут также в особом порядке рассмотреть заявление на реструктуризацию потребительского кредита и отменить начисления неустойки (штрафов, пени) за невыполнение обязательств по договору.

Рекомендации ЦБ отправили также в микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы, сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы и страховые компании, передает РБК.