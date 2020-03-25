В Беларуси может быть введена отсрочка по арендной плате

Госкомимущество Беларуси рассматривает возможность предоставления отсрочки по уплате арендной платы, а также установления моратория на увеличение базовой арендной величины.

«В настоящее время с целью минимизации последствий неблагоприятной эпидемиологической ситуации в отношении «уязвимых» видов экономической деятельности рассматривается возможность предоставления отсрочки по уплате арендной платы, а также установления моратория на увеличение базовой арендной величины», - говорится в сообщении ведомства.

Указанные меры поддержки будут распространяться только на пострадавшие от коронавирусной пандемии виды экономической деятельности.

«В частности, данные меры могут быть направлены на поддержку таких видов экономической деятельности, как туристические и транспортные услуги, гостиничный и санаторный бизнес, общественное питание, бытовые услуги и иные», - отмечается в сообщении ГКИ.

Как сообщил вчера премьер Беларуси Сергей Румас, правительство РБ не позднее 31 марта должно определиться с пакетом мер по оказанию помощи белорусским предприятиям и бизнесу.