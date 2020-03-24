Минсельхозпрод Беларуси обещает накормить страну в условиях мировой рецессии

Минсельхозпрод Беларуси на фоне надвигающегося на планету мирового экономического кризиса заверил население страны в том, что голода не будет и страна способна прокормить себя.

"Уровень самообеспечения составляет по мясу и мясным продуктам 135,2%, по молокопродуктам - 235,1%", - сообщила пресс-служба Минсельхозпрода РБ.

В ведомстве утверждают, что "при необходимости имеется возможность увеличить выпуск консервированной продукции в два раза".

Кроме того, на складах перерабатывающих организаций поддерживается достаточный запас основных видов продовольствия: мяса (говядина, свинина), мясных консервов, животного масла, молочных консервов.

В сообщении отмечается, что в целях обеспечения возросшего спроса внутреннего рынка на социально значимые товары организации за 2 месяца 2020 года увеличили объем производства крупяной продукции на 15%.

"По состоянию на 24 марта наличие мукомольно-крупяной продукции в организациях хлебопродуктов и зерновых для их производства достаточно для обеспечения потребности внутреннего рынка до нового урожая 2020 года", - говорится в сообщении.