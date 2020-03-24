ЦБ России рекомендовал ограничить выдачу денег через универсальные банкоматы

Банк России выпустил рекомендации для банков, чтобы не допустить распространения коронавируса через банкноты.

Перед выдачей клиентам наличных денег или загрузкой их в банкоматы и терминалы ЦБ рекомендовал выдержать денежные знаки в кредитной организации в течение срока, обеспечивающего гарантированную гибель вируса.

Банк России, говорится в обращении, выдерживает банкноты без обращения до 14 дней, что гарантирует гибель вируса, и выдает кредитным организациям «чистые» банкноты, передает РБК.

Однако, часть банкоматов и терминалов работает в режиме рециркуляции, когда внесенные одним человеком банкноты тут же выдаются другому. Банк России рекомендует ограничить работу таких терминалов и банкоматов: они должны работать или только на прием, или только на выдачу валюты.

При этом банкам следует выдерживать банкноты в хранилищах до новой загрузки их в банкоматы в течение трех-четырех дней.

ЦБ также рекомендовал проводить дезинфекцию банкоматов и терминалов.