Последнее обновление: 24.03.2020 11:51

ЦБ России рекомендовал ограничить выдачу денег через универсальные банкоматы

Банк России выпустил рекомендации для банков, чтобы не допустить распространения коронавируса через банкноты.

Перед выдачей клиентам наличных денег или загрузкой их в банкоматы и терминалы ЦБ рекомендовал выдержать денежные знаки в кредитной организации в течение срока, обеспечивающего гарантированную гибель вируса.

Банк России, говорится в обращении, выдерживает банкноты без обращения до 14 дней, что гарантирует гибель вируса, и выдает кредитным организациям «чистые» банкноты, передает РБК.

Однако, часть банкоматов и терминалов работает в режиме рециркуляции, когда внесенные одним человеком банкноты тут же выдаются другому. Банк России рекомендует ограничить работу таких терминалов и банкоматов: они должны работать или только на прием, или только на выдачу валюты.

При этом банкам следует выдерживать банкноты в хранилищах до новой загрузки их в банкоматы в течение трех-четырех дней.

ЦБ также рекомендовал проводить дезинфекцию банкоматов и терминалов.

<Февраль 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728291
2345678
Март 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
2425262728291
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование