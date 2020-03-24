Китайские банки дезинфицируют купюры на фоне пандемии

Народный Банк Китая с начала марта изымает из обращения и дезинфицируют банкноты, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Сотрудники Центробанка КНР помещают пачки с наличными в шкафы с ультрафиолетовым излучением и обрабатывают их антисептическим раствором. Стерилизуют как юани, так и иностранную валюту. Все банкноты после процедуры обеззараживания остаются в хранилищах в течение семи дней и только потом их возвращают в отделения банков, передает Reuters.

Регулятор Китая издал руководство для финансовых учреждений, как уменьшить распространение вируса, еще в феврале. Он рекомендует, в том числе, чаще дезинфицировать такие места, как клиентские стойки и банкоматы, уделяя особое внимание устройствам ввода пароля.

По данным финансовых властей страны, банкноты, собранные в больницах, не будут возвращены в обращение после обработки.

Регулятор также советует кредитным организациям выдавать клиентам новые банкноты.

КНР, практически победившая эпидемию COVID-19 внутри страны, изо всех сил пытается остановить завоз коронавируса из-за рубежа. Национальная комиссия здравоохранения сообщила, что в воскресенье зарегистрировано 39 новых случаев заболевания. Все они выявлены у прибывших из-за границы.