Власти Южной Кореи удвоят объемы помощи бизнесу

Правительство Республики Корея удвоит объемы экстренной финансовой помощи бизнесу, пострадавшему от пандемии коронавируса нового типа.

Об этом заявил президент страны Мун Чжэ Ин, выступая во вторник на втором заседании чрезвычайного экономического совета.

Президент отметил, что объем помощи будет увеличен в два раза - до 100 трлн вон (80 млрд долларов).

Мун Чжэ Ин подчеркнул, что правительство послужит «прочным волнорезом» для предотвращения серьезного кризиса, с которым могут столкнуться отечественные компании. Он заверил бизнесменов в том, что власти примут все необходимые меры для предотвращения банкротств.

«Крепкие компании не обанкротятся из-за временного недостатка ликвидности», - подчеркнул Мун Чжэ Ин. По его словам, именно поэтому правительство решило удвоить размер чрезвычайной помощи, утвержденный на первом заседании совета на прошлой неделе.

С целью стабилизации рынка облигаций будет создан фонд в размере 20 трлн вон (16 млрд долларов). Это вдвое больше, чем размер аналогичного фонда, созданного во время мирового финансового кризиса 2008 года. Кроме того, будет создан фонд стабилизации рынка ценных бумаг в размере 10,7 трлн вон (8,5 млрд долларов) для противодействия оттоку капитала.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 350 тыс. человек, зафиксировано около 16 тыс. летальных исходов.