Трамп заявил о планах отменить введенные из-за коронавируса ограничения

Президент США Дональд Трамп в рамках брифинга в Белом доме заявил, что решение, когда возобновится работа предприятий в условиях вспышки нового коронавируса, власти страны примут в начале следующей недели.

«Америка вновь и скоро будет открыта для бизнеса. Очень скоро. Намного раньше, чем через три или четыре месяца», — заявил американский лидер.

По словам Трампа, в понедельник, 30 марта, администрация США примет решение относительного того, каким путем страна будет идти дальше.

«По сути, мы говорим об открытии нашей страны, потому что мы практически остановились, чтобы избавиться от этого невидимого врага», — сказал он, передает РБК.

Как отметил глава государства, вместе со своей командой он рассматривает варианты, которые позволят разрешить частному сектору «осторожно возобновить» свою деятельность в условиях пандемии. «Наша страна была создана не для того, чтобы быть закрытой», — заключил Трамп.

Президент объявил режим чрезвычайной ситуации в США из-за распространения нового коронавируса 13 марта. Кроме того, с этого дня Вашингтон ввел 30-дневный запрет на въезд из стран Европы.

В свою очередь, американский Центр по предупреждению и контролю заболеваний (CDC) призвал организаторов отменить или перенести все массовые мероприятия с участием 50 человек и более. Эксперты CDC заявили, что массовые мероприятия могут способствовать распространению COVID-19 в США из-за путешественников, которые их посещают. В качестве примеров приводились конференции, фестивали, парады, концерты, спортивные мероприятия и свадьбы.