МВФ предупредил о глобальной рецессии хуже 2009 года

Международный валютный фонд (МВФ) признал, что в 2020 году глобальная экономика претерпит рецессию.

«Прогноз по росту мировой экономики на 2020 год отрицательный: рецессия такая же, как во время глобального финансового кризиса, или еще хуже», — заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, передает РБК.

В 2021 году фонд ожидает восстановления мирового ВВП, уточнила Георгиева, но оно будет зависеть от скорости уничтожения коронавирусной инфекции. «Чем скорее вирус остановится, тем быстрее и сильнее будет восстановление», — заявила она.

В 2009 году, во время последней общемировой рецессии, глобальный ВВП сократился на 0,1% в реальном выражении. Это был сильнейший спад мировой экономики со времен Великой депрессии в США 1930-х годов, учитывая, что МВФ в общем случае определяет глобальную рецессию как замедление роста мировой экономики ниже 2,5%.

Еще в конце января МВФ прогнозировал, что глобальная экономика в 2020 году вырастет на 3,3%. Сокращение прогноза по крайней мере на 3,4 процентного пункта на интервале в несколько месяцев будет беспрецедентным по величине.

Все больше международных организаций прогнозируют мировую рецессию. Сегодня базирующийся в Вашингтоне Институт международных финансов (IIF) написал в обзоре, что мировой ВВП сократится на 1,5% в 2020 году, в том числе на 3,3% ВВП развитых экономик.

Глава МВФ указала, что развитые страны в целом более подготовлены к кризису, чем развивающиеся. Инвесторы забрали с развивающихся рынков уже $83 млрд с начала текущего эпидемиологического кризиса — рекордный отток капиталов из развивающихся экономик, добавила она.

Георгиева сообщила, что около 80 стран просят помощи МВФ. В их числе Венесуэла, которая недавно запросила $5 млрд у МВФ на борьбу с коронавирусом. МВФ уже отказал администрации Николаса Мадуро, сославшись на политическую неясность вопроса, кто является легитимным руководителем Венесуэлы. Иран также попросил у МВФ кредитную помощь на $5 млрд впервые за несколько десятилетий.

МВФ готов потенциально распределить весь $1 трлн доступных ему кредитных ресурсов, подчеркнула Георгиева. 715 млрд SDR (около $1 трлн) — это предельные кредитные ресурсы МВФ, основанные на финансировании фонда через квоты его самых надежных участников. Также она приветствовала своповые линии по предоставлению ликвидности, которые центробанки развитых стран заключили с центробанками развивающихся экономик в целях преодоления возможного кризиса ликвидности. Но Георгиева указала, что понадобятся дополнительные своповые линии. ФРС США на прошлой неделе открыла двусторонние своповые линии (она предоставляет доллары в обмен на валюту другой страны) девяти центробанкам (Австралии, Бразилии, Южной Кореи, Мексики, Сингапура, Швеции, Дании, Норвегии и Новой Зеландии).