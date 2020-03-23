ОЭСР: Коронавирус подорвал мировую экономику на многие годы

Надеяться на то, что экономический рост удастся быстро восстановить после пандемии Covid-19, не приходится, заявил глава Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Анхель Гурриа.

По его прогнозам, для этого понадобится несколько лет. Убытки от Covid-19 уже превысили ущерб от глобального финансового кризиса 2008 года и от терактов 11 сентября 2001 года, передает BBC.

"Мы не знаем, сколько денег потребуется на борьбу с безработицей - потому что нам неизвестно, сколько человек потеряют работу. И мы не знаем, сколько потребуется для реанимации сотен тысяч средних и мелких предприятий, которые уже пострадали", - считает Гурриа.

В понедельник мировые рынки начали торги с резкого падения: лондонский индекс FTSE 100, парижский Cac 40 и франкфуртский Dax index and France's сразу упали более чем на 4%. Цена нефти опять нырнула ниже 26 долларов за баррель.

Фондовые рынки в Китае, Гонконге, Индии и Австралии рухнули еще больше, чем европейские. Из-за коронавируса Нью-Йоркская биржа и Лондонская биржа металлов полностью переходят на дистанционные торги с 23 марта.

Организация уже призвала правительства на время пренебречь правилами бюджетной экономии, чтобы можно было выделить деньги на организацию быстрого тестирования на Covid-19 и лечение заболевания. В ОЭСР входят 36 государств мира, на которые приходится около 80% мировой экономики, Россия не является членом этой организации.

Прогноз ОЭСР о сокращении роста мирового ВВП вдвое (до 1,5% в год) из-за пандемии, опубликованный в начале марта, уже выглядит чрезмерно оптимистичным, сказал Гурриа.

По его мнению, что в ближайшие месяцы некоторые крупнейшие экономики мира окажутся в рецессии. Технически рецессия фиксируется, если два квартала подряд в стране падает ВВП.

"Даже если общемировой рецессии не будет, мы получим либо нулевой, либо отрицательный рост во многих странах мира, включая крупнейшие. Из-за этого общемировой рост не только будет низким в этом году, но и будет долго восстанавливаться", - добавил он.

Хотя глава ОЭСР призывает отказаться от обычных правил бюджетной экономии, он предупреждает, что выросший дефицит бюджета и увеличение государственных долгов - это тоже плохо; долговое бремя будет тормозить страны-должники на годы вперед.

Еще в конце зимы политики стран Большой двадцатки были уверены, что кривая роста в период коронавируса примет форму буквы V: резкое, но непродолжительное падение экономической активности, а затем такой же резкий отскок и восстановление, сказал Анхель Гурриа.

"Но даже тогда мы уже выдавали желаемое за действительное", - говорит он.

"Сейчас мы уже видим, что формы V не будет. В лучшем случае будет что-то ближе к U - с долгим периодом "на дне", прежде чем начнется рост. Мы избежим падения в виде кривой L, если примем правильные решения сейчас".

ОЭСР предлагает "антикоронавирусный" план из четырех частей: бесплатное тестирование на Covid-19; приоритетное снабжение медиков необходимым оборудованием и защитными материалами; выплаты чистыми деньгами для работников — в том числе самозанятым; налоговые каникулы для бизнеса.

Генеральный секретарь ОЭСР сравнил эти предложения с планом Маршалла, который обеспечил восстановление Европы после Второй мировой войны.