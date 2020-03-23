ЕС может уже сегодня впервые в истории приостановить действие базового документа еврозоны

Совет ЕС по экономике и финансам проведет в понедельник экстренную видеоконференцию, на которой рассмотрит предложение приостановить действие базового документа зоны евро - Пакта стабильности и роста - в рамках мер поддержки экономики в ответ на пандемию коронавируса.

Об этом сообщил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер на ежедневном видеобрифинге, передает ТАСС.

«Еврокомиссия в пятницу внесла предложение о временной приостановке действия Пакта стабильности и роста в рамках мер поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса. Еврокомиссия предложила Совету ЕС по экономике и финансам утвердить это предложение, для чего он проведет во второй половине дня видеоконференцию», - заявил Мамер.

Пакт стабильности и роста ограничивает уровень дефицита госбюджета стран еврозоны 3% ВВП, предел госдолга - 60% ВВП. Приостановка действия документа позволит правительствам без ограничений набирать кредиты, повышая дефицит бюджетов, для предоставления помощи бизнесу.

«Отныне правительства смогут давать деньги многим компаниям - гостиницам, ресторанам, транспортным компаниям, малым предприятиям, которым грозит банкротство без поддержки. Сегодня мы приняли решение приостановить действие бюджетных норм, чтобы государства могли влить в экономику столько денег, сколько необходимо», - заявила в пятницу глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Еврокомиссия также приняла решение перераспределить из бюджета ЕС 37 млрд евро на поддержку сектора здравоохранения и малых предприятий в ЕС. Европейский центробанк (ЕЦБ) на прошлой неделе объявил о запуске программы выкупа ценных бумаг европейских компаний на сумму в 750 млрд евро для поддержки финансовой стабильности во избежании цепных банкротств в условиях всеобщего карантина и радикального замедления европейской экономики.

ЕК на данный момент прогнозирует спад в европейской экономике в 2020 году на уровне 1%, однако, по информации источников, она также изучает пессимистический сценарий, который предусматривает спад в 2% ВВП и мощный всплеск безработицы.

Приостановка действия Пакта стабильности и роста фактически означает отказ от политики бюджетной дисциплины. Таким образом, может повториться ситуация 2008-2009 годов, когда европейские правительства потратили несколько триллионов евро на спасение своих банков от банкротств в условиях мирового финансового кризиса, что привело в начале 2010 года к кризису суверенной задолженности зоны евро и поставило под вопрос само существование европейской валюты. Сейчас ситуация отягощается двумя дополнительными факторами. Во-первых, степень закредитованности стран в 2020 году значительно выше, чем была в 2008 году. Во-вторых, даже в разгар кризиса 2008 года Брюссель не отменял базовые экономические регулятивные меры, которые сыграли некоторую ограниченную роль в сдерживании бюджетных трат стран ЕС, которые в массовом порядке вышли за пределы разрешенных финансовых ограничений.